Inter, Juventus e Atalanta agli spareggi di Champions League da teste di serie, Napoli eliminato. Questo l’esito per le italiane dell’ultima giornata della fase campionato, giocata tutta in contemporanea.

La migliore delle quattro di Serie A è l’Inter, che vince 0-2 nel finale sul campo del Borussia Dortmund. Decidono una bella punizione di Dimarco all’81’ e il raddoppio di Diouf al 94’, che portano a chiudere al decimo posto. La Juventus fa 0-0 in casa del Monaco ed è tredicesima, l’Atalanta perde 1-0 con l’Union SG ed è quindicesima.

Sperava nell’ingresso fra le migliori ventiquattro il Napoli, che col Chelsea però perde 2-3. Inglesi avanti con un rigore di Enzo Fernández al 19’, poi Vergara e Højlund ribaltano il risultato fra il 33’ e il 43’ per l’illusorio vantaggio all’intervallo. Ma nella ripresa il Chelsea capovolge il punteggio con una doppietta di João Pedro (61’ e 82’) e si qualifica tra le prime otto. Che sono (in ordine di classifica) Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting CP e Manchester City.

Venerdì a mezzogiorno il sorteggio degli spareggi di Champions League definirà il tabellone del prossimo turno, mentre quello degli ottavi sarà il 27 febbraio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata