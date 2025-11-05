L’Inter supera i kazaki del Kairat Almaty per 2-1, conquistando tre punti importanti per la corsa alla qualificazione. Gara combattuta, ma i nerazzurri hanno saputo imporsi con carattere e concretezza.

Successo anche per l’Atalanta, che espugna il campo del Marsiglia con un prezioso 0-1. La squadra bergamasca conferma la propria solidità e continua a sognare un posto tra le grandi d’Europa.

Risultati delle partite odierne della quarta giornata della fase campionato di Champions League.

Pafos-Villarreal 1-0

Qarabag-Chelsea 2-2

Newcastle-Athletic Bilbao 2-0

Marsiglia-ATALANTA 0-1

Ajax-Galatasary 0-3

Club Brugge-Barcellona 3-3

Benfica-Leverkusen 0-1

INTER-Kairat Almaty 2-1

Manchester City-B.Dortmund 4-1

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata