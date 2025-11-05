Champions League, sorridono le italiane: vincolo Inter e AtalantaLa squadra milanese supera i kazaki del Kairat Almaty, quella bergamasca il Marsiglia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Inter supera i kazaki del Kairat Almaty per 2-1, conquistando tre punti importanti per la corsa alla qualificazione. Gara combattuta, ma i nerazzurri hanno saputo imporsi con carattere e concretezza.
Successo anche per l’Atalanta, che espugna il campo del Marsiglia con un prezioso 0-1. La squadra bergamasca conferma la propria solidità e continua a sognare un posto tra le grandi d’Europa.
Risultati delle partite odierne della quarta giornata della fase campionato di Champions League.
Pafos-Villarreal 1-0
Qarabag-Chelsea 2-2
Newcastle-Athletic Bilbao 2-0
Marsiglia-ATALANTA 0-1
Ajax-Galatasary 0-3
Club Brugge-Barcellona 3-3
Benfica-Leverkusen 0-1
INTER-Kairat Almaty 2-1
Manchester City-B.Dortmund 4-1
(Unioneonline/Fr.Me.)