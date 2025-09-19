Il Napoli perde nel debutto in Champions sul campo del Manchester City (2-0), ma non sfigura perché è costretto a giocare oltre un tempo e mezzo in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione del capitano Di Lorenzo al 21'.

La squadra di Conte riesce comunque a chiudere in parità la prima frazione e soltanto nella ripresa i Citizens riescono a passare, sfruttando le giocate di Haaland e Doku, i loro attaccanti più pericolosi.

Di Lorenzo viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Haaland lanciato a rete, pochi minuti dopo che Donnarumma aveva salvato la sua porta con un prodigioso intervento per sventare un colpo di testa di Beukema su corner di Politano. L'arbitro Zwayer in un primo momento lascia correre ma poi viene richiamato dal Var e dopo la verifica decide per l'espulsione del capitano del Napoli.

Per tutto il primo tempo i padroni di casa, forti anche della superiorità numerica, chiudono il Napoli nella propria area di rigore. Ma gli azzurri si difendono con ordine e con coraggio, limitando gli spunti offensivi pericolosi. Quando il City riesce a portare un uomo davanti alla porta e a farlo concludere a rete ci pensa Milinkovic-Savic a sventare ogni minaccia con tre parate decisive.

Nella ripresa il muro difensivo del Napoli cede dopo 11'. Foden serve Haaland in verticale e il norvegese colpisce di testa e con un pallonetto scavalca Milinkovic-Savic e manda il pallone in rete. Il tema della gara non muta dopo il gol del vantaggio degli inglesi e d'altronde il Napoli non ha le forze necessarie per tentare di recuperare. Al 20' arriva il raddoppio per la squadra di Guardiola. E Doku che penetra in area di rigore con una serpentina e sull'uscita di Milinkovi-Savic lo supera con un rasoterra in diagonale che passa tra le gambe del portiere.

(Unioneonline)

