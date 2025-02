Doveva essere una rivincita per il rigore inesistente dell’andata, costato la sconfitta per 2-1 al 94’, invece per l’Atalanta la partita di stasera col Club Brugge si è trasformata in un incubo. I belgi vincono 1-3 al Gewiss Stadium e conquistano la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, mentre i bergamaschi di Gian Piero Gasperini escono dal torneo agli spareggi e al termine di un match in cui tutto è andato storto. Una serata disastrosa per le squadre italiane, dopo che nell’anticipo delle 18.45 era uscito il Milan pareggiando 1-1 col Feyenoord al Meazza.

Avvio da dimenticare per i bergamaschi, già sotto al 3' con un diagonale di Talbi dal limite che sorprende Carnesecchi. Poi il tiro al volo di Retegui, gol annullato per fuorigioco, e al 27' il raddoppio sempre di Talbi dopo un miracolo del portiere di casa su Tzolis. Succede poi di tutto nel recupero del primo tempo: Zappacosta prende il palo, l'azione prosegue e Mignolet fa un miracolo su Pašalić, calcia Cuadrado e Mechele salva sulla linea. Sulla ripartenza, Jutglà avanza e con un gran tiro dai 20 metri firma l'incredibile 0-3 nel terzo minuto oltre il 45’.

Poco più di trenta secondi della ripresa e Lookman, entrato all'intervallo, accorcia con una conclusione rasoterra su cross basso da sinistra di Zappacosta. Poi Éderson prende un altro palo, segna Lookman ma di mano: l'arbitro però, richiamato dal Var, interviene e dopo tre minuti assegna un rigore all'Atalanta per un precedente fallo di Tzolis su Cuadrado. Ma Mignolet intuisce il tiro proprio di Lookman e lo para.

Per l’Atalanta è notte fonda e a quattro minuti dal 90’ finisce ancora peggio, con il capitano Rafael Tolói espulso per essere andato addosso a De Cuyper su una rimessa laterale. Oltre a Club Brugge e Feyenoord si qualificano anche Bayern Monaco, con un gol al 94’ di Alphonso Davies contro il Celtic che vale l’1-1 (all’andata aveva vinto 1-2), e Benfica (3-3 col Monaco, che aveva battuto 0-1 la settimana scorsa).

