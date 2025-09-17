Ride anche stavolta Marcus Thuram. In Olanda ci ha pensato lui, con una doppietta di testa (come Hernan Crespo sempre contro l'Ajax nel 2002/03), a regalare i primi tre punti in Champions League ai nerazzurri di Cristian Chivu, che si rialzano dopo la delusione in campionato con la Juventus.

Una immediata reazione che porta anche la firma di un altro interista criticato per il ko con i bianconeri come Yann Sommer, che appena prima dello 0-1 firmato Thuram aveva salvato il risultato con una parata decisiva a tu per tu con Godts. Il tutto condito da una prestazione attenta e di personalità dei nerazzurri, quello che serviva per ripartire mettendosi alle spalle il recente passato.

L'Inter mette così subito in discesa la corsa in Champions League, reagendo con personalità alla sconfitta contro la Juventus in campionato. Domenica a San Siro arriva il Sassuolo, partita che Lautaro e compagni non possono comunque sbagliare.

Male invece l’Atalanta: il Paris Saint-Germain festeggia con i fuochi d'artificio al Parco dei Principi il titolo di campione d'Europa. Alla ripresa del torneo che ha visto trionfare i parigini al primo anno senza Mbappé, la partita d'esordio contro l'Atalanta diventa una festa dopo appena 2' e 13": è capitan Marquinhos a stappare la prima bottiglia, gol con un piatto sottoporta per depositare in rete un cross di Fabien Ruiz dalla sinistra. Poi Kvaratskhelia, Mendes e Ramos al 90esimo.

Non era questa la partita per fare punti nel girone, l'obiettivo resta arrivare nei 24 sfruttando i turni più agevoli, in particolare contro i belgi di Bruges e St.Gilloise. Il Psg di Luis Enrique ha ricominciato da dove aveva interrotto: il dopo-Mbappé diventa dopo-Donnarumma, ma non se ne accorge nessuno.

