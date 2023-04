Dopo l’Inter, il Milan. Nella gara di andata dei quarti di finale di Champions, ieri a San Siro, il Milan ha sconfitto il Napoli per 1-0. Ha deciso la sfida la rete di Bennacer al 40’ del primo tempo. I rossoneri hanno anche colpito una traversa con Kjaer.

I partenopei, senza Osimhen, Simeone e con Raspadori non al top ma entrato comunque nella ripresa, hanno tenuto bene il campo ma non hanno creato grandi occasioni. Sarà decisivo, tra una settimana, il ritorno al “Maradona”. Dove il Napoli non potrà schierare Anguissa, espulso a metà ripresa. E neppure Kim, che era in diffida e che è stato ammonito.

Europa e Conference League

Ora tocca a Roma e Juve in Europa League, la Fiorentina in Conference.

I giallorossi alle 18.45 affrontano il Feyenoord che avevano piegato nella finale di Conference League del 2022. Alle 21 la Juventus affronta a Torino lo Sporting Lisbona. Entrambe sono le sfide di andata dei quarti di finale di Europa League.

Nella Conference League, sempre nell’andata dei quarti, la Fiorentina scende in campo sul campo del Lech Poznan alle 21.

