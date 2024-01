Silenzio e poi applausi allo Stadio dei Marmi di Carrara nel corso dell’incontro di serie C tra Carrarese e Torres per ricordare Gigi Riva. Ma non dagli spalti con i tifosi sassaresi in trasferta: alcuni supporter degli ospiti si sarebbero infatti allontanati durante il minuto di raccoglimento in onore di Rombo di Tuono, episodio che – riferito da alcuni siti toscani che hanno seguito la cronaca della partita – sta facendo molto discutere sui social. Molti utenti, sardi e non, esprimono sdegno, molti altri si dissociano dalla decisione.

«Tra Torres e Cagliari c'è una storica rivalità calcistica che divide le due tifoserie del nord e del sud della Sardegna», sottolinea l’agenzia Ansa riportando la notizia e sottolineando che alla trasferta hanno partecipato una cinquantina di supporter della squadra sarda.

Tra i tanti messaggi d’affetto e cordoglio arrivati in questi giorni alla notizia della morte del grande campione del Cagliari e della Nazionale era arrivato anche quello del club sassarese, che su Instagram aveva scritto: «La Torres si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e internazionale. Un esempio che con i suoi valori espressi dentro e fuori dal campo ha ispirato intere generazioni».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata