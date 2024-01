Ancora una trasferta amara, anzi amarissima perché il passivo è peggiore di quello col Rimini. Si impone 5-1 la Carrarese su una Torres che conferma di essere in flessione e con più di un giocatore stanco. Nel primo tempo i rossoblù di Greco hanno anche avuto buone fiammate, ma la fase difensiva è stata ancora insufficiente e nella ripresa è stato un naufragio nonostante il passaggio al 4-4-2.

Gara sbloccata subito dai padroni di casa. Al 4' Cicconi da destra taglia per Imperiale che quasi dal fondo sinistro rimette in mezzo e Panico sottoporta converte in rete. A quarto d'ora ruba palla Giorico, serve Ruocco che allarga a destra per Zecca: gran tiro e si oppone Bleve.

Al 19' spinta da dietro in area per Zecca. Servito da Ruocco, e l'arbitro sorvola. Al 25' rinvio corto e da fuori area potente destro di Schiavi che prende il palo sinistro. Al 34' perde palla la Carrarese, recupera Zambataro che serve in area Ruocco ma Di Gennaro gli sradica il pallone prima che tiri.

Al 43' percussione della Carrarese, palla allontanata male, riprende Palmieri e da sinistra calcia un diagonale imparabile all'incrocio opposto.

Al 65' tiro di Palmieri: miracolo di Zaccagno che tocca e poi la butta fuori prima che superi la linea ma riprende Panico e segna. Ed è poker di Capello su una palla che la Toirres non riesce ad allontanare: va via la punta in mezzo ai difensori e segna. Ed è umiliazione al 75' con Morosini in gol.

La rete della bandiera la procura il neoentrato Menabò al 37' quando viene atterrato in area da Grassini: il rigore lo trasforma Scotto.

