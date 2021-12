Anche il Covid che colpisce il presidente, quasi a chiudere simbolicamente una prima parte di stagione disastrosa per il Cagliari. Tommaso Giulini ieri sera non era all’Allianz Stadium ad assistere alla sconfitta per 2-0 dei rossoblù contro la Juventus perché aveva scoperto di essere positivo al coronavirus.

“Poco prima della partita ho saputo della positività – le parole di Walter Mazzarri -, ci dispiace e mi dispiace tantissimo, ci tenevamo a maggior ragione a regalargli una bella prestazione stasera”.

I rossoblù hanno chiuso l’anno e il girone d’andata da soli al penultimo posto in classifica, con una sola vittoria e undici sconfitte racimolate in 19 partite. L’unico successo, il 3-1 casalingo contro la Sampdoria, risale al 17 ottobre. A Torino qualche segnale si è visto rispetto alle disastrose partite giocate contro Inter e Udinese, perse entrambe per 4-0.

Ora arriva il mercato, e si presume che il club di Giulini sarà molto attivo a caccia di rinforzi in tutti i reparti. Ancor più dopo aver fatto fuori in un sol colpo Godin e Caceres.

Bisogna trovare giocatori adatti al gioco e alle idee di Walter Mazzarri, confermatissimo: “In vista del mercato si dovranno prendere decisioni, perché se una squadra ha un allenatore che vuole fare un gioco bisogna che tutti lo sposino e abbiano le caratteristiche giuste”.

