Il Cagliari di Walter Mazzarri chiude il 2021 con l’ennesima sconfitta. La sfida con la Juventus all’Allianz Stadium, anticipo della 19esima giornata di Serie A, finisce 2-0 per i bianconeri. A segno Kean nel primo tempo e Bernardeschi nella ripresa.

FORMAZIONI – Dopo la mancata convocazione di Godin e Caceres in seguito alla debacle della Domus contro l’Udinese, il tecnico rossoblù, che deve rinunciare anche a Marin squalificato, manda in campo Cragno, Zappa, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Grassi, Deiola, Lykogiannis, Dalbert, Joao Pedro e Gaston Pereiro.

Allegri risponde con Szczesny, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Morata e Kean.

Direzione di gara affidata all’arbitro Dionisi.

PRIMO TEMPO – Il match inizia come da copione: la Juventus fa possesso e il Cagliari aspetta e si difende, cercando l’occasione propizia per ripartire in contropiede. Nel primo quarto d’ora doppia occasione per Kean, che di testa prima spedisce alto e poi, imbeccato da Cuadrado, colpisce il palo alla destra di Cragno.

Per tutta la prima frazione la Juventus tiene l’iniziativa ma il fortino rossoblù, compatto e concentrato, riesce a resistere, senza veri e propri patemi. I break dei sardi con un paio di discese di Bellanova, ma i cross dell’esterno numero 12 non creano troppi pensieri alla retroguardia dei padroni di casa.

Al 40’, però, i bianconeri trovano il vantaggio. Bernardeschi porta palla verso l’esterno destro, poi sterza e mette fuori causa Dalbert e Carboni, suggerimento per Kean a centro area e il numero 18 riesce a infilarsi tra Zappa e Ceppitelli, trovando la deviazione di testa che infila Cragno per l’1-0. Rossoblù sotto di uno all’intervallo.

Morata contro Zappa (Ansa)

SECONDO TEMPO – La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo: Juve che fa gioco e Cagliari che si difende.

Al minuto 60, però, i rossoblù riescono a creare la prima vera occasione del match. E che occasione: Pereiro spizza per Bellanova che s’invola a destra, cross basso in mezzo ma Dalbert solissimo mette a lato.

Al 63esimo Mazzarri effettua il primo cambio: fuori un quasi evanescente Pereiro, dentro Pavoletti.

Al 68’ altra occasionissima per i rossoblù: Zappa centra da destra, Joao Pedro inzucca, ma Szczcesny con un gran riflesso devia sopra la traversa.

Poi il secondo cambio per il Cagliari: esce Deiola, entra Oliva.

Ma all’83 i bianconeri raddoppiano. Zappa cambia fronte per Carboni, Kulusevski lo brucia sul tempo e innesca il contropiede, che viene concluso da Bernardeschi con un sinistro a incrociare che non lascia scampo a Cragno.

Incassato il secondo gol, Mazzarri mette dentro anche Keita, togliendo Dalbert.

Dionisi assegna 5 minuti di recupero. Ma non succede più nulla. E al triplice fischio il Cagliari deve digerire l’ennesimo ko della stagione.

(Unioneonline/l.f.)

