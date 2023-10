«Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo».

Lo ha detto Fabrizio Corona, in un'intervista al sito Dillinger news, dopo aver fatto il nome anche del calciatore della Juventus Nicolò Fagioli, indagato a Torino per un presunto giro di scommesse sulle partite che coinvolgerebbe alcuni calciatori.

«Un informatore - afferma l'ex re dei paparazzi - mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi - aggiunge - mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima».

E ancora: «Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c'è ben altro», prosegue Corona. Aggiungendo: «Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano».

«Le informazioni sul calcioscommesse mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo», dice Corona, che avverte: «Nelle prossime settimane ne vedremo davvero delle belle».

Lo stesso Corona è stato convocato per un’audizione in Questura, a Milano, nell'ambito dell’indagine dei pm di Torino che riguarda Fagioli. «Non posso dire nulla, io rispetto la legge», ha detto ai cronisti all’uscita.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata