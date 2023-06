Dopo quattro anni di gestione sotto la proprietà del Gruppo Volpi, tramite Orlean Invest, l'Arzachena può cambiare proprietà.

L'annuncio arriva con una nota a firma del presidente Maurizio Felugo, campione e simbolo della Pro Recco, squadra di pallanuoto di proprietà sempre di Volpi, in cui si fa sapere che la società capogruppo ha stabilito che sia giunto il momento in cui deve concludere l'impegno e le risorse finanziarie nel mondo del calcio.

Per questo motivo, mette a disposizione la società a chi volesse rilevarla per proseguire il percorso avviato nell'estate del 2019, prendendo un club che non si era iscritto alla Serie C in una situazione di gravi difficoltà finanziarie e portandolo a stabilizzarsi in Serie D, posizionandosi stabilmente nella parte alta della classifica con la qualificazione ai playoff nelle ultime due stagioni.

La volontà. Orlean Invest, nei suoi quattro anni a capo dell'Arzachena, ha immesso oltre tre milioni e mezzo di euro per coprire le spese correnti e ristrutturare il campo di calcio utilizzato dalle giovanili. E proprio questa categoria è quella che intende portare avanti: il gruppo vuole proseguire la formazione sportiva di bambini e ragazzi del territorio, garantendo la prosecuzione dell'attività agonistica e facendosi carico delle spese di gestione, a prescindere dal futuro della prima squadra. Che però dovrà trovare un acquirente a breve in vista della nuova stagione in Serie D.

© Riproduzione riservata