Il 5-0 subito ieri sera dal Rimini costa la panchina a Marco Gaburro, subentrato a Leandro Greco il 22 gennaio. La notte ha portato consiglio, e stamattina l’Olbia ha esonerato il tecnico e il suo vice Oscar Muratori promuovendo al suo posto Oberdan Biagioni.

L’allenatore della Primavera, che ha già guidato la prima squadra in Serie D tra il 2013 e il 2016, è partito presto per raggiungere il gruppo che è rimasto oltre Tirreno per preparare la gara di domenica in casa del Perugia.

Fallita l’occasione di agganciare i playout nel recupero di Rimini, a 4 giornate dalla fine del campionato di Serie C il club gallurese si gioca il tutto per tutto per evitare la retrocessione diretta alla quale a oggi, al penultimo posto con 25 punti e 10 di gap dal quintultimo, sarebbe condannato.

