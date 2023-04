Il Giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, ha fermato 14 giocatori, tutti per un turno, in relazione agli incontri della trentaquattresima giornata di campionato.

Salteranno la prossima partita Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (Brescia), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di Tacchio (Ternana), Meccariello (Spal) e Vicari (Bari). Sono state inflitte multe di cinquemila euro al Palermo e di tremila al Modena per lancio di oggetti in campo e di duemila ciascuna al Pisa e alla Reggina, rispettivamente per "critiche irrispettose all'arbitro da parte di soggetti riconducibili alla società" e per lancio di fumogeni.

Una giornata di stop è stata inflitta anche al viceallenatore della Reggina Maurizio D'Angelo, espulso per "aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria".

