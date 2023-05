Appena concluso il campionato di Promozione (secondo posto girone C) e dopo le recenti vittorie di Coppa, la dirigenza dell'Usinese è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione. In particolar modo il direttore sportivo Sandro Panzali è tra quelli maggiormente all'opera. Innanzitutto da registrare il cambio di guardia alla guida tecnica.

Gianmario Rassu, dopo una grande annata, nel ha infatti preferito togliere il disturbo. Al suo posto l'esperto allenatore sassarese Giuliano Robbi. Le fondamenta della squadra saranno le stesse che hanno portato a strabilianti risultati. Perciò Sandro Panzali si è premurato di assicurarsi la riconferma dei giocatori principali. In primis quella del bomber Domenico Saba e del difensore Pablo Gutierrez. L'ultimo (ma non per importanza) in ordine di tempo quella del centrocampista Cristian Luiu, che all'occorrenza può fare il difensore.

"Dopo la conferma di Luiu l'ossatura della squadra parte quindi con le certezze della passata stagione - spiega il ds Sandro Panzali -. L'accordo è stato immediatamente raggiunto, da buoni amici. Ora i rinforzi. Abbiamo diverse opzioni che formalizzeremo nei prossimi giorni. Anche per i fuori quota ci saranno delle novità. Non facciamo grandi proclami, ma puntiamo a disputare un altro campionato di vertice, all'altezza dell'entusiasmo dei tanti tifosi e della società. La parola definitiva come sempre spetterà al campo. Le premesse per fare bene - conclude - ci sono comunque tutte".

