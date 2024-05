«Voglio spendere due parole per questo ragazzo che, contratto o non contratto, ha sempre sputato sangue onorando la maglia!!...Cagliaritano».

Così su Instagram Andrea Cossu, ex trequartista del Cagliari e bandiera del club, parla di Nahitan Nandez, centrocampista e vicecapitano della squadra di Claudio Ranieri.

Il post di Cossu su Nandez

Un messaggio chiaro quello manifestato tramite Stories per difendere l’uruguaiano: una lancia importante, tutta rossoblù, spezzata a favore di El Leon, suo malgrado finito al centro di tante voci su una sua presunta infedeltà ai colori e possibili trasferimenti che lo hanno accompagnato negli ultimi anni.

Chiacchiere smentite con la garra in campo. Ma anche con una dichiarazione d’amore per Cagliari e la Sardegna, in un video che di recente è stato pubblicato dalla Lega Serie A: «Nessun posto mi rende felice come Cagliari, la sua gente mi fa sentire sardo», è il pensiero di Nandez.

