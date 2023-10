È stato il grande protagonista dell’ultima sfida di campionato del Cagliari, contro la Salernitana, terminata con un rocambolesco 2-2 e quattro reti concentrate nell’ultimo quarto d’ora di gara.

Nicolas Viola, ospite su Radiolina de “Il Cagliari in diretta”, ha parlato a margine dell’intervista del suo ritorno al gol: «Felicissimo per il ritorno al gol», dice, «ma dispiace per il pareggio allo scadere. Ci sembrava che la partita fosse conclusa: ci farà capire che le partite durano fino all’ultimo e che non bisogna mai staccare la spina. Non l’abbiamo mai fatto, è stato un episodio sfortunato e sono convinto che arriveremo a dare grande soddisfazione al nostro pubblico».

E tra tre giorni, ecco la sfida cruciale: «Ci stiamo preparando alla grande. Salerno ci ha dato certezze e le rimetteremo in campo contro il Frosinone».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata