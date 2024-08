Per il Cagliari è ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia per l'inizio ufficiale della nuova stagione. A due giorni dall'esordio in Coppa Italia contro la Carrarese (lunedì ore 21.15 alla Domus per i trentaduesimi di finale), stamattina la squadra di Davide Nicola si è allenata allo stadio per la prima volta in stagione, facendo così un collaudo in vista della partita. Ad assistere alla seduta c'erano i principali dirigenti rossoblù, in testa il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Nereo Bonato.

Al termine dell'allenamento gli ultimi due, assieme a Nicola, hanno pranzato in un locale del centro per un vertice di mercato, nel quale hanno delineato le strategie in vista degli ultimi venti giorni della sessione estiva che si concluderà il 30 agosto.

Fra i temi principali la ricerca di un centrocampista offensivo, con Gianluca Gaetano sempre nome prioritario, e la scadenza della clausola di Yerry Mina (oggi l'ultimo giorno) che ha ribadito la sua volontà di restare al Cagliari.

