Il Verona arrivava da una pesante sconfitta per 0-5 contro l’Inter e dal ritiro. Paolo Zanetti era a rischio esonero e oggi ha perso 1-0 a Cagliari, ma cerca di trovare qualcosa di buono dalla prestazione dei suoi: «I ragazzi hanno recuperato la dignità che avevamo perso», dichiara dopo la sconfitta. «Non mi sento di rimproverare niente: volevamo fare risultato, abbiamo avuto le nostre occasioni per fare gol ma alla fine con rammarico arriva un’altra sconfitta. Se si vive solo di negatività è difficile, ma oggi ho visto l’orgoglio: la squadra è pronta a soffrire per ribaltare questa situazione».

Zanetti non molla: «Siamo i primi a voler cambiare. Abbiamo ribattuto colpo su colpo oggi ma c'è mancato qualcosa: abbiamo recuperato qualcosa dal punto di vista mentale ma non è bastato. Ripartiamo dalle cose positive fatte oggi». Sul ritiro: «Non lo so se continuerà, non abbiamo parlato di questo nello spogliatoio e non abbiamo deciso niente».

Per il Verona era il primo di tre scontri diretti, ora ci saranno Empoli e Parma. Sul rischio esonero Zanetti taglia corto: «Ogni partita è importante, io sinceramente della mia posizione non mi interesso. Mi interessa della squadra, che oggi comunque ha dato una risposta».

