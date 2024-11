Alle 20.45 Cagliari-Verona apre la quattordicesima giornata di Serie A e nelle formazioni ufficiali c’è una grande sorpresa: Gianluca Lapadula. Non al posto di Roberto Piccoli, bensì accanto a lui per quello che può diventare un 4-4-2 con Nadir Zortea e Zito Luvumbo esterni.

Per gli altri ballottaggi di Davide Nicola c’è Antoine Makoumbou preferito a Michel Adopo, in difesa confermato Yerry Mina e per la terza partita consecutiva in porta va Alen Sherri. Panchina sia per Nicolas Viola sia per Gianluca Gaetano. Nell’Hellas cambio all’ultimo: Dani Silva, inizialmente titiolare, va in panchina e dal 1’ c’è Reda Belahyane.

Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. I rossoblù scenderanno in campo col lutto al braccio e ci sarà un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex difensore Mario Valeri, scomparso avantieri all’età di 75 anni. Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Verona: come di consueto live su unionesarda.it e radiocronaca integrale su Radiolina in diretta dall’Unipol Domus con Lele Casini, seguita dal post partita con tutti i commenti.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Marin, Makoumbou, Luvumbo; Lapadula, Piccoli

In panchina: Ciocci, Scuffet, Adopo, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Obert, Azzi, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradarić; Serdar, Belahyane; Suslov, Livramento, Lazović; Tengstedt.

In panchina: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Sarr, Sishuba, Harroui, Kastanos, Dani Silva, Dawidowicz, Mosquera, Cissé, Corradi, Ghilardi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

