Finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Verona. Partita finora non certo entusiasmante, la migliore occasione ce l’ha Zappa con un colpo di testa parato da Montipò.

Nel Verona infortunio nel riscaldamento per Dani Silva, gioca Belahyane. Sei minuti per la prima grande occasione, su corner di Augello a centro area devia Mina col destro di poco a lato. Poco dopo ancora il numero 3 stavolta con un cross da sinistra, Montipò esce male e Piccoli di testa non trova la porta mancando l'1-0. Dall'altra parte Mina (12') blocca Livramento che stava per calciare a botta sicura, ben servito da Tengstedt.

Dopo un lungo periodo senza occasioni, al 33’, ancora palla di Augello messa in mezzo con Lapadula contrastato al momento del colpo di testa. Dall’angolo devia sul primo palo Zappa e Montipò fa un miracolo per negare il terzo gol consecutivo in casa al numero 28. Si fa rivedere il Verona al 41’, Tengstedt servito sulla destra controlla e calcia sull’esterno della rete.

Si va al riposo dopo un minuto di recupero, proprio al 45’ sinistro improvviso da fuori di Luvumbo alto non di molto. E sull’ultima azione prima dell’intervallo Lazović si mangia lo 0-1 deviando a lato a porta vuota un assist di Bradarić.

