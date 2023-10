Il Cagliari è partito nel pomeriggio per Firenze, dove domani sera (fischio d'inizio del brindisino Di Bello alle 20.45) i rossoblù cercheranno la prima vittoria stagionale al settimo tentativo contro la Fiorentina.

Nell'allenamento del mattino, via libera per la convocazione di Luvumbo, anche se sul suo utilizzo Ranieri prenderà una decisione solo dopo il consueto risveglio muscolare del mattino. Restano a casa Mancosu (elongazione ai flessori della coscia sinistra), Jankto (ancora debilitato da una gastroenterite), Capradossi, Desogus e i lungodegenti Lapadula e Rog. Resta fuori dalla lista dei convocati Pereiro, anche se l'uruguaiano negli ultimi giorni era tornato regolarmente in gruppo.

Questa la lista dei ventitré giocatori partiti per Firenze.

Portieri:

Radunovic, Aresti, Scuffet

Difensori:

Di Pardo, Zappa, Augello, Azzi, Dossena, Goldaniga, Hatzidiakos, Obert, Wieteska

Centrocampisti:

Deiola, Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Viola

Attaccanti:

Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Oristanio, Luvumbo

