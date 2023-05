Dentro o fuori. Inizia stasera l’avventura nei playoff per il Cagliari che affronta alla Unipol Domus il Venezia degli ex Ceppitelli (squalificato, però) e Carboni nel turno preliminare.

Gara secca, con eventuali supplementari. Non sono previsti i calci di rigore e se il pareggio dovesse protrarsi anche nell’extra time, si qualificherebbero alla semifinale col Parma i rossoblù grazie al miglior piazzamento in campionato.

L’entusiasmo è contagioso dentro e fuori lo spogliatoio, non si parlava d’altro in città in settimana e lo stadio sarà pieno. Ranieri ha provato in qualche modo ad alleggerire la tensione, ma la squadra è carica come una molla.

A rompere il ghiaccio saranno Radunovic, Zappa, Dossena, Altare, Obert, Nandez, Makoumbou, Deiola, Luvumbo, Mancosu e Lapadula.

Lagunari al via, invece, con Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, Andersen, Tessman, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo e Johnsen.

Fischio d’inizio alle 20.30, arbitra Di Bello. Serata per cuori forti, serata senza compromessi. Dentro o fuori.

Fabiano Gaggini

LA CRONACA DELLA PARTITA (a cura di Enrico Fresu)

- Gianluca Lapadula premiato come miglio giocatore. Partiti.

– Nemmeno un minuto e c’è la prima incursione di Gianluca Lapadula, scattato sul filo del fuorigioco. Ma non riesce a raggiungere la porta: fermato.

- Scintille a centrocampo fra Luvumbo e Candela. L’arbitro Di Bello li grazia, nessun cartellino.

- Luvumbo riesce a trovare lo spazio, liberarsi in area e battere di sinistro. Joronen respinge.

- Nandez serve Luvumbo sulla fascia sinistra, l’angolano sgroppa e mette al centro ma l’azione si spegne.

- Altare vola più in alto di tutti e incorna su corner battuto da Mancosu: palla deviata e di poco sopra la traversa. Nessuno sviluppo positivo dal calcio d’angolo successivo. Il Cagliari non sta aspettando il pareggio e attacca.

- E Lapadula va in gooool!!!

- Al 15’ Luvumbo la mette al centro, la difesa lagunare respinge ma la palla finisce tra i piedi di Nandez, che crossa di nuovo da destra trovando Lapadula che non si fa pregare: è 1-0

- E di nuovo Lapadula!!!!! 2-0

- Al 18’ Dossena vede il 9 che corre verso l’area avversaria e lo serve da centrocampo, la palla viene intercettata dall’ex Carboni che non controlla: Lapadula se la va a prendere e batte a rete. Letale.

- Il Venezia prova a reagire, Radunovic al 25’ smanaccia per mettere fuori area un calcio d’angolo, stava arrivando Andersen.

- Passata la prima mezz’ora, il Cagliari sembra avere il totale controllo del campo e della partita.

- Candela sbaglia la rimessa e arriva Mancosu che batte a rete di prima intenzione: palla alta. L’esterno arriva davanti

- Angolo di Mancosu, respinta della difesa dei lagunari. Da oltre 30 metri raccoglie Nandez che tenta il tiro dalla lunghissima distanza. Joronen blocca. È il 33’.

- Un minuto dopo, primo vero pericolo creato dagli ospiti. Ellertsson per la sponda di Pohjanpalo, che serve Johnsen ma Radunovic si fa trovare pronto.

- Al 40’ occasione per Zappa: Nandez lo vede e lo serve mentre scatta sul filo del fuorigioco. L’esterno, tutto solo, prova a beffare Joronen ma la mira non è giusta.

- Andersen dalla bandierina, arriva Carboni che prova a girare a rete di testa. Niente gol e si fa male a un dito nella caduta.

- Luvumbo continua a creare problemi al fronte destro della difesa ospite.

- Di Bello concede 2 minuti di recupero

- Al 46’ sussulto veneto: Johnsen da fuori area, tiro forte che Radunovic blocca in due tempi.

© Riproduzione riservata