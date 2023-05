Squadre di nuovo in campo dopo la prima frazione di gioco chiusa con il vantaggio di 2-0 del Cagliari sul Venezia: doppietta di Lapadula.

- Cambio nel Cagliari nel secondo tempo: fuori Mancosu e dentro Goldaniga. Ranieri guarda già alle prossime partite. Nel Venezia, Milanese e Pierini per Andersen e Candela.

- Lapadula subito pericoloso: imbeccato da Deiola va di testa e Carboni devia in corner.

- Intanto arrivano i dati sulle presenze alla Domus: 16.054 spettatori, tutto esaurito nei settori ordinari.

- Al 52’ il Venezia accorcia le distanze. Ellertsson scende sulla sinistra e mette al centro, dove c’è il nuovo entrato Pierini che ha la deviazione decisiva di testa. Ed è 2-1.

- L’autore dell’assist ammonito un minuto dopo per un fallo ai danni di Zappa.

- Al quarto d’ora conclusione velleitaria dalla distanza di Pohjanpalo, che si spegne senza pericoli sulla distanza.

- Ranieri decide di cambiare ancora: dentro Azzi, fuori Obert.

- Al 68’ Nandez dalla destra vede Lapadula al centro dell’area, crossa ma interviene Zampano che anticipa il bomber e mette in angolo.

- I rossoblù protestano per un presunto tocco di mano in area, ma Di Bello lascia proseguire.

- Il Cagliari si sta facendo schiacciare da un Venezia che non si arrende: sono gli ospiti a fare la partita in questo secondo tempo.

- Pierini dalla distanza al 72’: palla in curva nord.

- Ranieri vede che c’è un problema. Ed ecco i cambi: Prelec per Luvumbo, esce anche Deiola per lasciare spazio a Rog. Fascia di capitano a Nandez.

- Svarione di Zappa in area, che svirgola su un cross di Pierini. Johnsen era in agguato, deve intervenire Radunovic.

- Ranieri richiama Nandez in panchina per fare posto a Kourfalidis.

- Discesa di Zampano a destra, che dal fondo serve Johnsen: interviene Makoumbou d’anticipo e sventa il pericolo.

- Giallo per Hristov all’80’, intervento irregolare su Rog a metà campo.

- Cambi anche per Vanoli: Cheryshev al posto di Zampano, Ellertsson fuori per Novakovich. Esce anche Carboni, in campo va Sverko. Formazione ultra offensiva per gli ospiti.

- Pericolo Venezia: azione ben costruita che si finalizza su Novakovich. Conclusione sterile. Ma non è finita. Perché la palla era finita in angolo e sugli sviluppi Zampano batte a rete: provvidenziale intervento in chiusura di Dossena.

- All’88’ Pohjanpalo di esterno destro da fuori area, Radunovic blocca anche se con qualche difficoltà una conclusione debole.

- Al 90’ Hristov incorna su cross dalle retrovie la palla si spegne per fortuna alla sinistra di Radunovic, fuori dallo specchio della porta.

- Cinque minuti di recupero. Però è un assedio del Venezia.

- E infatti: Cheryshev dalla bandierina, Novakovich di testa tutto solo, o quasi, non trova la porta.

- Ammonito Kourfalidis, che evita una nuova ripartenza.

- Ottimo Makoumbou sulla sinistra, che si divincola e passa ad Azzi, il brasiliano tenta la conclusione, palla in angolo. Il Cagliari respira. E arriva il fischio finale.

Vince il Cagliari: il 30 di maggio c’è il Parma.

(Unioneonline/E.Fr.)

