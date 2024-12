Allenamento personalizzato per Zito Luvumbo e Yerry Mina, nell’ultima seduta del 2024 per il Cagliari al Crai Sport Center di Assemini. Ieri il difensore colombiano era rimasto a riposo, sempre per il fastidio al polpaccio sinistro che lo ha costretto al cambio sia contro il Venezia sia contro l’Inter, oggi invece ha lavorato ma a parte.

L’obiettivo di Mina è recuperare per domenica alle 12.30, quando il 2025 dei rossoblù inizierà con lo scontro diretto in casa del Monza: una partita resa ancor più delicata dalle vittorie nei posticipi di Como e Verona, che hanno allungato su entrambe (il Cagliari è terzultimo, i brianzoli sono ultimi). Per Luvumbo, per il quale ieri la società ha esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto, è invece da escludere il recupero: se ne riparlerà per il Milan, sabato 11.

Oggi, il Cagliari ha svolto la prima fase della seduta di questa mattina in palestra, con la squadra impegnata in esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. A seguire il trasferimento in campo: attivazione tecnica, accompagnata da conclusioni a rete. Per chiudere torneo a squadre con partitelle giocate in spazi ridotti ad alta intensità. Domani il 2025 comincia con un allenamento pomeridiano.

