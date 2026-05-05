Ha ripreso quest’oggi gli allenamenti il Cagliari, dopo il giorno di riposo dato da Fabio Pisacane alla squadra a seguito del pareggio per 0-0 di domenica a Bologna. I rossoblù torneranno in campo sabato alle 15 contro l’Udinese, nella terzultima giornata di Serie A: un match che, in caso di risultato positivo, darebbe l’aritmetica certezza della salvezza con 180’ di anticipo sulla fine del campionato. Ma, prima, c’è ancora da fare i conti con una lunga lista di infortunati.

In Cagliari-Udinese rischiano di non esserci Alessandro Deiola (affaticamento al retto femorale della coscia destra) e Juan Rodríguez (affaticamento retto femorale coscia sinistra), che oggi hanno entrambi svolto lavori individuali. Non ci sarà di sicuro invece Joseph Liteta, rimasto a riposo nella seduta odierna: gli esami strumentali a cui si è sottoposto, dopo la mancata convocazione a Bologna, hanno evidenziato una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra.

Si è allenato regolarmente con il gruppo Othniël Raterink, mentre ha proseguito nel suo lavoro personalizzato Luca Mazzitelli che prova il recupero per sabato dopo lo stop quasi un mese fa contro la Cremonese. Questo pomeriggio la squadra ha svolto una prima parte della seduta dedicata alle esercitazioni tecniche, a seguire possessi e lavoro aerobico. Domani, il Cagliari tornerà in campo di mattina.

© Riproduzione riservata