L’Arsenal è la prima finalista della Champions League 2025/26. La squadra londinese ha sconfitto l’Atletico Madrid all’Emirates Stadium con il punteggio di 1-0, dopo il pareggio per 1-1 in Spagna. Decisivo il gol di Bukayo Saka.

Dopo un buon inizio degli ospiti l’Arsenal sale e trova il gol al 44’ con Saka, che raccoglie una respinta di Oblak su tiro di Trossard e mette in rete a porta vuota, vanificando la gran parata del portiere dei madrileni.

Ospiti due volti vicinissimi al gol a inizio ripresa, poi Gyokeres si divora la chance per il raddoppio e nel finale è Sorloth, con un liscio in piena area di rigore, a fallire la rete del pareggio che avrebbe portato il match ai supplementari. Finale con rissa tra le due panchine.

L’Arsenal torna dunque in finale di Champions League dopo 20 anni, nel 2006 i Gunners furono sconfitti dal Barcellona: il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest aspetta la vincente di Bayern-Psg. Nello spettacolare match di andata, a Parigi, si sono imposti i francesi per 5-4.

(Unioneonline)

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