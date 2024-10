È amareggiato Paolo Vanoli per come il Torino, ancora una volta in questa stagione, abbia subito una rimonta. Stavolta il ribaltone in quattro minuti, che ha permesso al Cagliari di effettuare il controsorpasso e vincere 3-2. «Dobbiamo stare più attenti», la sua richiesta ai granata.

«Sviluppiamo bene, a volte ci complichiamo la vita in alcune situazioni. Poi il fallo della punizione dell’1-0 era clamorosamente a favore nostro, ma quando siamo andati in vantaggio abbiamo subito quello che sappiamo essere il Cagliari in casa. Dobbiamo essere più attenti nei dettagli e migliorare, però faccio i complimenti alla squadra perché avevo chiesto una partita da uomini e l’hanno fatta».

La difesa del Torino non è riuscita a contenere la foga rossoblù. Per Vanoli è un lato che si ripete già dall’inizio: «Lavorando e guardando i dettagli, siamo completamente diversi dall’anno scorso e dobbiamo migliorare in fase difensiva. Spesso perdiamo l’uomo o non siamo attenti in alcune situazioni, siamo sempre rimasti in partita e c’è mancato quel qualcosa in più che dobbiamo dare». Per il Torino era la prima partita senza Zapata, dopo il grave infortunio di quindici giorni fa contro l’Inter. «Un giocatore difficile da sostituire per qualsiasi squadra, ma devo dire che stasera Adams e Sanabria hanno fatto veramente bene. Anche Vlasic era alla prima partita dopo tanto tempo», conclude Vanoli.

