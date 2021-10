“Finalmente i primi 3 punti. Con la testa, con il cuore. Una vittoria che dice molto per la nostra classifica, ma che non racconta fino in fondo il lavoro, la concentrazione, la determinazione, i lunghi viaggi e la voglia di farsi trovare pronti a questo appuntamento, per il Cagliari e per la sua gente”. Sono le parole di Keita Balde dopo la vittoria – la prima della stagione – del Cagliari contro la Sampdoria. “Felice di aver contribuito con un assist a questa prima vittoria – aggiunge il numero 9 rossoblù su Instagram -, firmata soprattutto dai gol del nostro capitano: una guida, un punto di riferimento, un simbolo per i colori rossoblu. Avanti così!”.

Tre punti a lungo sospirati che danno morale a tutta la squadra, come si evince dai post degli altri giocatori del Cagliari. Tutti convinti che la marcia si possa definitivamente invertire, rispetto all’inizio del campionato, per riuscire a risalire la china della classifica. "Dopo qualche domenica difficile una vittoria che ci dà carica e morale”, scrive sul suo profilo Razvan Marin.

A fargli eco Nahitan Nandez: “Andiamo squadra, tutti insieme!”. E Alessio Cragno. La strada è lunga, il lavoro da fare è ancora tanto ma finalmente ci godiamo una domenica di felicità. Avanti così!”

Sulla stessa lunghezza d’onda Charalampos Lykogiannis che, sempre sui social, parla di “vittoria importante di squadra, che ci dà la forza di proseguire su questa strada. Avanti così ragazzi!”.

"Tre punti importanti per il nostro cammino. Testa subito alla prossima”, ha invece scritto Alessandro Deiola sui social.

Infine Kevin Strootman: “Ricominciamo da qua”. E Luca Ceppitelli: “Tanto cercata,tanto voluta,finalmente è arrivata la prima vittoria! Grandi ragazzi!”.

© Riproduzione riservata