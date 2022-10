Niente pausa per il Cagliari, che dopo aver battuto ieri il Brescia, questa mattina è tornato in campo ad Asseminello.

Il calendario, infatti, propone per la squadra di Liverani la sfida di giovedì sera al Dall'Ara con il Bologna per i sedicesimi di Coppa Italia (alle 21).

Alla ripresa di questa mattina, solo defaticante per chi ha giocato ieri, partitelle ed esercitazioni per tutti gli altri. Domani pomeriggio nuovo allenamento.

Sotto osservazione, oltre a Rog, ormai completamente recuperato e ieri rimasto in tribuna a scopo precauzionale, c'è Goldaniga. Il difensore, infatti, è stato costretto a lasciare il campo nell'intervallo a causa di una contusione al ginocchio. Per lui niente Coppa, l'obiettivo è riportarlo in gruppo in tempo per la gara di campionato ad Ascoli, in programma nel posticipo di lunedì alle 20.30.

© Riproduzione riservata