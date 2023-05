Il Cagliari rimette nel motore il suo Leon di Maldonado. Dopo la paura di Perugia, infatti, Nandez sembra ormai pienamente recuperato. Uscito dopo 20 minuti per una botta al ginocchio, l'uruguaiano oggi si è allenato parzialmente in gruppo.

Praticamente l'anticamera del recupero completo, abbastanza per poterlo considerare abile e arruolabile per la sfida di sabato pomeriggio (ore 14) alla Domus contro il Palermo.

Nandez, naturalmente, non giocherà l'amichevole del Cagliari domani a Oristano contro la Tharros. Un test importante soprattutto per la possibilità di incontrare i tanti tifosi del centro Sardegna e anche per questo Ranieri potrebbe decidere di non impiegare, oltre al centrocampista ex Boca, qualche altro rossoblù che ha bisogno di rifiatare.

Quasi esauriti i quasi 1500 posti disponibili, gli ultimi biglietti verranno messi in vendita domani al botteghino dello stadio comunale a partire dalle 13.30.

