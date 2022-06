A quasi un mese di distanza da quel maledetto 22 maggio che ha sancito la retrocessione in Serie B, in casa Cagliari inizia il conto alla rovescia. Ancora due settimane di vacanze per i giocatori, mentre la macchina organizzativa per la ripresa dei lavori è già in movimento. Il 3 luglio, vecchi e nuovi rossoblù si ritroveranno ad Asseminello all'ora di cena. Lunedì mattina, primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore Liverani e il suo staff, che comprende anche Pisacane

Le prime uscite

Programma in via di definizione. Di certo, dal 4 luglio allenamenti tutti i giorni, con un riposo programmato per il 10 o l'11. Nelle settimane di lavoro ad Asseminello, ci saranno anche un paio di test, uno in famiglia e l'altro con una rappresentativa regionale. Da definire il calendario delle amichevoli esterne, che comprende i test del 27 luglio a Strasburgo, contro la formazione locale che ha chiuso al sesto posto nella ultima Ligue 1 francese, mentre il 31 luglio il Cagliari sarà ospite del Leeds, arrivato diciassettesimo nell'ultima stagione di Premier League inglese. (al.m.)

© Riproduzione riservata