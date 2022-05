Quella definitivamente sancita dal pari di ieri contro il Venezia è la seconda retrocessione del Cagliari nell'era Giulini.

Il presidente rossoblù aveva cominciato la sua avventura alla guida del club sardo nel 2014/15 con un 18esimo posto e quindi con la discesa in serie B. Sette anni fa Zeman, Zola, di nuovo Zeman e Festa.

In questa stagione tre invece gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossoblù: Semplici (esonerato dopo tre giornate), Mazzarri e Agostini.

Resta da capire chi andrà via tra i giocatori: sarà difficile rivedere in B Joao Pedro, Nandez e Cragno. Andranno via anche Keita, Strootman e Dalbert. Sarà riscattato Bellanova, ma poi l'esterno destro partirà: molti i club di A interessati.

Via per fine prestito pure Lovato, conferma molto improbabile per Baselli. Ceppitelli e Lykogiannis sono a fine contratto: Cagliari sembra un capitolo già chiuso. Anche Walukiewicz e Pereiro potrebbero cambiare aria.

Quanto al nome dell'allenatore sarà deciso dopo la conclusione dei playoff della Primavera: solo allora si conoscerà il destino di Agostini, chiamato a fine corsa ad allenare la sua squadra del cuore per le ultime tre gare.

(Unioneonline/D)

