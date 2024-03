Non basta l'invasione di tifosi rossoblù per evitare al Cagliari la sconfitta a Monza. L'1-0 firmato da Maldini nel primo tempo interrompe la serie di quattro risultati utili di fila, con Lapadula e compagni che restano così a quota 26 punti.

Ranieri continua col Cagliari che ha costruito un filotto di quattro risultati utili, sostituendo gli infortunati Mina e Gaetano, rispettivamente, con Wieteska e Shomurodov. Nel Monza c'è il tonarese Carboni, schierato come quarto a sinistra in difesa.

Nella prima mezz'ora, le uniche emozioni le regalano i tantissimi tifosi rossoblù, non solo i 2.400 presenti nel settore ospiti. Al 31' Shomurodov guadagna una punizione dal limite, ma la conclusione di Lapadula si limita a sfiorare il palo. Il Cagliari sembra in controllo, ma al 42' regala una punizione ai 25 metri su un pallone ormai perso: battuta perfetta di Maldini, con palla che sbatte sotto la traversa e supera la linea di porta. Monza avanti e rossoblù a dover inseguire. Sul finale di tempo, stacco di testa di Dany Mota da distanza ravvicinata e palla sul fondo.

Si va al riposo con i padroni di casa avanti 1-0 e, a inizio ripresa, Ranieri inserisce Prati e Oristanio per Makoumbou e Jankto.

Il Cagliari cerca il pareggio e lo sfiora al 18', con un destro che viene deviato e termina a fil di palo. Al 23' Lapadula trova il guizzo giusto, ma la sua rete viene annullata per un evidente fuorigioco.

Girandola di cambi nel Monza, che al 39' sfiora il raddoppio col nuovo entrato Colombo, che però sbaglia tutto solo davanti a Scuffet. Ranieri getta nella mischia anche Azzi e Kingstone per Augello e Shomurodov. Entra anche Viola per Deiola. Cagliari scoraggiato, il Monza sfiora il bis ancora con Colombo e, dopo 5' di recupero, arriva il fischio di chiusura che decreta l'amaro pomeriggio per i rossoblù.

