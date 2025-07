In via precauzionale, diversi comuni della Sardegna hanno deciso di chiudere parchi a causa dell'avviso i condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione civile regionale per vento forte da nord ovest, sino a burrasca.

A Cagliari sbarrati tutti i parchi e i cimiteri, a Quartu il sindaco Graziano Milia ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per tutta la giornata. La cittadinanza è inoltre invitata ad adottare tutte le precauzioni del caso, ovvero agire con la massima prudenza ed evitare al massimo gli spostamenti in prossimità dei parchi e delle aree urbane e periurbane alberate.

A causa del forte vento di maestrale che da ieri sta battendo la Gallura, anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha emanato un'ordinanza con la quale chiude per motivi di sicurezza il Parco Fausto Noce per tutta la giornata di oggi fino alle ore 24, salvo proroghe per la permanenza delle condizioni meteorologiche avverse. Inoltre dalle 16.30 di ieri, domenica a 27 luglio, visto il bollettino di previsione di pericolo di incendio estremo e il preallarme, è stato attivato il Coc, Centro Operativo Comunale che resterà aperto per tutta la durata dell'allerta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata