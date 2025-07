Ansia per un allevatore 69enne scomparso nelle campagne di Siligo. Stamattina presto il fratello si è accorto che il familiare, originario di Orune, non era presente in azienda, ai piedi di Monte Santo, e ha dato l’allarme.

Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Sassari. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri della Compagnia di Bonorva, i carabinieri dello squadrone Cacciatori di Sardegna, del Soccorso Alpino di Nuoro, i vigili del Fuoco di Sassari, i barracelli di Banari e Bessude.

L'auto dell'uomo è stata ritrovata nella azienda agricola di famiglia, dove allevano pecore.

