Non più 3-4-2-1, come contro la Carrarese, ma 3-5-2. È il modulo scelto da Davide Nicola per l'esordio in campionato del Cagliari, alle 20.45 contro la Roma. Rispetto alla Coppa Italia non c'è Pavoletti, la coppia d'attacco è formata da Luvumbo e Piccoli con l'inserimento di Prati (autore del definitivo 3-1 sei giorni fa) in mezzo al campo coi confermati Deiola e Marin. In difesa prima volta per Palomino, che parte dalla panchina.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Marin, Prati, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli. In panchina Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Lapadula, Palomino, Pereiro, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici, Di Pardo. Allenatore Nicola.

Roma (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Le Fée, Cristante, Lo. Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. In panchina Marin, Ryan, Smalling, Bove, Abraham, Shomurodov, Dybala, Dahl, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, João Costa, Nardin, El Shaarawy. Allenatore De Rossi.

