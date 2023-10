Prima la decisione di promuovere Scuffet da parte di Ranieri, annunciata ieri in conferenza, poi una botta all'occhio che costringe Radunovic a restare a casa. Il portiere serbo, che domani contro la Roma sarebbe comunque andato in panchina, non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di domani (ore 18 alla Domus) contro i giallorossi di Mourinho. Fuori anche gli altri infortunati Mancosu, Capradossi, Lapadula e Rog, mentre per la prima volta in stagione ci sono il giovane portiere della Primavera Iliev, Pereiro e Desogus. Convocato anche Luvumbo che, però, come anticipato sempre in conferenza da Ranieri, dovrebbe partire dalla panchina.

Questa la lista completa dei 26 convocati per Cagliari-Roma.

Portieri:

Scuffet, Aresti, Iliev

Difensori:

Di Pardo, Zappa, Goldaniga, Obert, Dossena, Wieteska, Hatzidiakos, Augello, Azzi

Centrocampisti:

Viola, Deiola, Prati, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto

Attaccanti:

Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo, Oristanio, Desogus, Pereiro.

