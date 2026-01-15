Risoluzione consensuale del contratto: si chiude così il rapporto tra il Cagliari calcio e Marko Rog per la risoluzione consensuale del suo contratto.

Arrivato in Sardegna nell’estate 2019, spiegano dal club, il croato «è riuscito subito a farsi apprezzare grazie alle sue qualità tecniche e umane, facendo breccia in maniera indelebile nel cuore dei tifosi. Corsa, duelli, duttilità, talento: quegli strappi – il suo marchio di fabbrica – capaci di lasciare sul posto il diretto avversario e infiammare il pubblico».

Il gol all’esordio in Coppa Italia contro il Chievo Verona, poi quello in campionato nel 5-2 alla Fiorentina; la rete del successo contro il Modena nella stagione 2022/23, terminata in festa per la vittoria dei play-off e il pronto ritorno nella massima serie: «Sono tra le sue immagini più belle in rossoblù, un percorso in cui il centrocampista croato ha dovuto purtroppo lottare anche con la cattiva sorte e gli infortuni. Uomo spogliatoio, sempre a disposizione di staff e compagni, lascia il Cagliari dopo 80 partite giocate con questa maglia».

Il Club lo ringrazia per il contributo offerto in questi anni «e gli augura tutto il meglio per le sue nuove sfide professionali. Cagliari sarà per sempre casa tua. Grazie, Marko».

