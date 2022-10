Sono ormai ridotte al lumicino le speranze di un recupero per Rog e Barreca.

I due anche nell'allenamento di quest'oggi ad Asseminello hanno dovuto lavorare in personalizzato, senza poter forzare.

Ancora forte il dolore per le botte ricevute a coscia (Rog) e fianco (Barreca) nella gara di sabato scorso col Venezia.

La rifinitura di domani mattina potrà al massimo consentire un recupero in extremis per strappare una convocazione, ma difficilmente Liverani, anche in caso di ritorno in gruppo, li schiererà nell'undici titolare.

Contro il Genoa, quindi, il Cagliari potrebbe riproporre Obert a sinistra (favorito su Carboni) e Makoumbou davanti alla difesa, anche se pure Viola, dopo la panchina della settimana scorsa, spera in un rilancio dal primo minuto.

Domani mattina la rifinitura dovrà sciogliere gli ultimi dubbi prima della partenza, nel pomeriggio, alla volta del capoluogo ligure.

Out anche Delpupo, che è stato visitato a Villa Stuart a Roma e che potrebbe doversi sottoporre a un intervento di pulizia del ginocchio dolorante.

