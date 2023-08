Tutto in un giorno: l'arrivo a Elmas, la firma sul contratto fino al 2028 e poi, subito dopo, per Matteo Prati c'è stato anche il primo allenamento ad Asseminello da giocatore del Cagliari.

Per il giovane centrocampista arrivato dalla Spal una seduta pomeridiana quasi di studio, visto che Prati ha fatto tutto il precampionato senza mai giocare le amichevoli. Ranieri lo valuterà meglio nella seduta di domani mattina, per capire se potrà o meno già inserirlo tra i convocati per la trasferta di Torino.

Per tutti gli altri, doppia seduta, con esercitazioni tattiche, partitella e lavoro di forza, tra campo e palestra. Assenti gli infortunati Mancosu, Lapadula e Rog, in differenziato Pereiro e Desogus.

Sul fronte mercato, chiuso Prati, ora il ds Bonato si concentra su quelle che sono le richieste di Ranieri. Per la difesa, si lavora con l'AZ per il centrale greco Pantelis Hatzidiakos (con la "H", come sulla pagina Instagram del giocatore), impegnato questa sera con gli olandesi nella gara dei preliminari di Conference League contro il Santa Coloma. Attenzione anche all'attacco, dove la prima scelta resta il milanista Colombo, con i rossoneri che però prima di cederlo (in prestito) devono trovare un vice Giroud. Nella lista dei papabili calano le quotazioni di Petkovic, mentre era in corsa anche il camerunense dello Young Boys Nsame.

© Riproduzione riservata