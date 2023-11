Con una seduta al Crai Sport Center di questo pomeriggio è iniziata la settimana che porta a Cagliari-Monza, in programma domenica alle 12.30 alla Domus.

Una sola novità rispetto ai giorni scorsi, il ritorno di Makoumbou, che dopo l'impegno con la Repubblica del Congo è di nuovo a disposizione di Ranieri. Nei prossimi giorni sono attesi gli altri nazionali: Obert, Prati, Hatzidiakos, Wieteska, Shomurodov, Luvumbo e Lapadula.

Sul fronte infortuni, allenamento personalizzato per i soliti Di Pardo, Nandez e Capradossi. E in personalizzato oggi c'era anche Oristanio, dopo una settimana di terapie per l'affaticamento muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro dell'Under 21.

Domani nuovo allenamento, stavolta al mattino.

