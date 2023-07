Dopo i primi giorni tra test atletici e visite mediche, il Cagliari fa scattare il ritiro vero e proprio. Ad Asseminello è arrivato Claudio Ranieri e la preparazione cambia marcia. Palestra al mattino, poi al pomeriggio tutti in campo. Squadra riunita in cerchio per ascoltare le parole del ds Bonato e poi si inizia a sudare, con la temperatura di 40 gradi circa che certo non aiuta.

Assente Lapadula, che deve smaltire l’intervento al setto nasale, Nandez svolge un piano di lavoro personalizzato dopo l’infortunio muscolare della scorsa stagione, come Mancosu, anche lui con un allenamento personalizzato. Out Desogus, messo ko da una distorsione alla caviglia.

Riscaldamento prima, partitella a campo ridotto dieci contro dieci, con Delpupo undicesimo jolly e chiusura con una serie di ripetute, sempre sotto lo sguardo attento del tecnico romano. Che ancora non può utilizzare Jankto, visto che il ceco non ha ancora firmato il contratto per alcuni cavilli burocratici. E ancora si attende la chiusura degli acquisti di Scuffet e Oristanio. Domani nuova doppia seduta.

