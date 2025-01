Una sconfitta che brucia quella di quest'oggi della Primavera del Cagliari che è uscita battuta per 2-1 dal campo del Monza. Ma se solitamente il tecnico Fabio Pisacane è comunque soddisfatto dell'atteggiamento visto in campo, oggi prevale la rabbia: «Oggi sono ancora più arrabbiato rispetto all’ultima partita. Non si tratta di sfortuna: dopo 21 giornate non possiamo aggrapparci agli episodi».

Un campionato un po' altalenante quello dei rossoblù che hanno lasciato per strada qualche punto di troppo, così come ha ricordato anche il loro mister: «Abbiamo regalato troppi punti, quando dico regalare non mi riferisco solo ai gol presi, ma anche a tutte le volte che ci presentiamo negli ultimi trenta metri e sbagliamo l’ultima scelta. Se vogliamo creare una mentalità vincente ci dobbiamo svegliare. Non possiamo pensare a queste cose e tutti, da me in primis, dobbiamo fare di più». Nessuna scusante quindi, ci vuole più impegno per ottenere i risultati tanto desiderati. Il campionato è ancora lungo ma serve raddrizzare il tiro con urgenza: «Dobbiamo rimboccarci da subito le maniche e, per fortuna, a partire già giovedì saremo in campo per preparare la partita di domenica con il Torino mettendoci tutti qualcosa di più, a partire dal sottoscritto. Testa bassa e pedalare».

Domenica si torna in campo alle ore 13 al CRAI Sport Center contro il Torino per un'altra giornata del torneo Under 20.

© Riproduzione riservata