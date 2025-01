Sconfitta nel turno infrasettimanale per la Primavera del Cagliari che, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è stata battuta per 2-1 dal Monza.

Una gara con ritmi un po' lenti nei primi 25 minuti di gioco dove l'unica azione da sottolineare è il tiro-cross di Berretta su punizione da posizione defilata, un attento Iliev respinge con i pugni.

Il match si fa invece più interessante dal 26' quando Simonetta, dal limite dell'area, cerca di impensierire Vailati che allontana. Sulla respinta Arba crossa al centro dell'area dove però Bolzan non riesce a battere in rete. Al 33' ancora Simonetta protagonista con una bella punizione, Vailati gli nega ancora la rete e sul tap-in Marini spreca una ghiotta occasione da pochi passi. Al 40' l'episodio che sblocca la partita: contatto in area rossoblù tra Simonetta e Longhi e per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Sul dischetto si presenta Domanico, Iliev intuisce l'angolino ma non riesce a salvare il risultato e il Monza va in vantaggio.

Nella ripresa i ragazzi di Pisacane partono subito forti, alla ricerca del pareggio. Al 50' bella punizione di Marcolini, l'estremo difensore avversario abbassa ancora una volta la saracinesca. Al 54', sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i brianzoli, Iliev compie un miracolo sul colpo di testa di Postiglione. Un minuto più tardi il raddoppio dei padroni di casa: ancora una volta da calcio d'angolo, battuto da Forson, Longhi in rovesciata segna un eurogol pazzesco, infilando la palla sotto l'incrocio. Gli isolani accusano la botta ma non si danno per vinti. Al 60' Liteta scarica per Grandu che conclude alto sopra la traversa. Otto minuti dopo azione magistrale dei cagliaritani con Marcolini per Simonetta, quest’ultimo per Achour che di prima gira a Bolzan e il 19 rossoblù, senza pensarci due volte, calcia verso la porta e trafigge Vailati, 2-1 e incontro riaperto. Al 72' Achour ci prova con un colpo di testa su cross di Simonetta, Vailati risponde presente.

All'88' occasionissima del Cagliari per portare il match in parità: Trepy salta due avversari e conclude potentemente dal limite dell’area di rigore, la sfera sfiora il palo alla sinistra di Vailati.

Nel corso del recupero i rossoblù ci provano ancora e al 95' Simonetta mette in mezzo da calcio d'angolo, a saltare c'è anche Iliev che cerca l'incornata vincente ma non trova il 2-2. Qualche secondo prima del triplice fischio, Trepy viene mandato giù in area di rigore, ma per l'arbitro Bozzetto non c'è alcun contatto e fischia la fine, lasciando i sardi a mani vuote.

