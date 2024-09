Domani mattina, alle ore 11, il Cagliari Primavera scenderà in campo per la quinta giornata di campionato. I rossoblù affronteranno i coetanei del Torino, in quella che sarà una sfida dalle mille insidie e importante per entrambe le squadre. Le due compagini attualmente stazionano nella zona pericolosa della classifica, con appena tre punti guadagnati. Una vittoria garantirebbe dunque un bel balzo in avanti.

Mentre i ragazzi di Pisacane puntano il mirino sui granata, con l'obiettivo di rientrare in Sardegna col bottino pieno dopo la sconfitta con l’Inter di sabato scorso, la Lega Serie A ha diramato il calendario degli anticipi e dei posticipi dall'8ª alla 12ª giornata di Primavera 1. Le tre gare casalinghe che si disputeranno tra la fine di ottobre e il mese di novembre non andranno in scena al Crai Sport Center, bensì allo stadio Comunale di Ussana. Di seguito il calendario degli isolani:

8ª giornata, sabato 19 ottobre ore 11, Cagliari-Sassuolo ;

; 9ª giornata, sabato 26 ottobre ore 13, Genoa-Cagliari ;

; 10ª giornata, domenica 03 novembre ore 11, Cagliari-Lazio ;

; 11ª giornata, sabato 9 novembre ore 11, Milan-Cagliari ;

; 12ª giornata, sabato 23 novembre ore 11, Cagliari-Atalanta.

