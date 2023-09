L'allenamento di questa mattina non ha dato le risposte attese. E così Petagna, anche oggi costretto a un lavoro personalizzato, non è stato inserito da Ranieri nella lista dei convocati per la gara che il Cagliari giocherà domani (fischio d'inizio alle 12.30) contro l'Udinese.

L'attaccante, bloccato da un fastidio al polpaccio nella sua gara d'esordio a Bologna, andrà così in tribuna. Out anche Capradossi, Desogus e Pereiro, oltre ai lungodegenti Lapadula e Rog. Si rivede invece Mancosu, che ha recuperato dall'intervento al ginocchio di fine luglio, e prima convocazione da giocatore del Cagliari per il difensore greco Hatzidiakos.

Questa la lista completa dei 24 convocati per la gara con l'Udinese.

Portieri

Radunovic, Aresti, Scuffet

Difensori

Di Pardo, Zappa, Augello, Azzi, Dossena, Goldaniga, Obert, Hatzidiakos, Wieteska

Centrocampisti

Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Prati, Viola, Jankto, Mancosu

Attaccanti

Pavoletti, Luvumbo, Shomurodov, Oristanio.

