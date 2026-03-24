È perfettamente riuscita l’operazione chirurgica alla quale si è sottoposto quest’oggi Riyad Idrissi, laterale del Cagliari, dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro dello scorso 7 marzo contro il Como. Il giocatore rossoblù si era procurato una lesione del legamento crociato anteriore: per lui necessaria la ricostruzione.

Idrissi inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo. Un iter lungo e non certo sconosciuto in casa Cagliari, visto che solo in questa stagione hanno dovuto fronteggiare una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro anche Andrea Belotti e Mattia Felici. Per lui, ovviamente, la stagione è già finita e tornerà in campo solo nella prossima.

Idrissi aveva già saltato le partite contro Pisa e Napoli prima della sosta. Da quest’ultima, venerdì scorso, è stato ammonito Alberto Dossena che era diffidato: oggi il Giudice Sportivo ha ratificato la squalifica per Sassuolo-Cagliari, in programma sabato 5 aprile alle ore 15 alla ripresa della Serie A. Zé Pedro entra in diffida.

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