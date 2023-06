Incontri, telefonate e confronti. Ma il mercato del Cagliari è ancora fermo al palo e, forse, non potrebbe essere altrimenti, visto che la promozione in A è arrivata solo poco più di due settimane fa e le trattative ufficialmente partiranno solo dal primo luglio.

Il ds Bonato, però, lavora tra ipotesi di acquisti e possibili cessioni.

Nel primo caso, per la difesa è seguito l'esperto Caldirola (Monza), mentre a centrocampo obiettivi concreti sono l'esterno Jankto, ex Samp ora al Getafe, e il mediano Tameze del Verona. Piace anche lo spallino Prati, classe 2003, su cui c'è la forte concorrenza del Sassuolo.

In uscita, le ultime voci di radio-mercato parlano di un Goldaniga ai saluti e che potrebbe continuare a giocare tra i cadetti (Como in prima fila), mentre per Bellanova e Marin a Torino ed Empoli si attende solo l'ok dei giocatori.

Intanto i rossoblù proseguono le vacanze che termineranno il 10 luglio, quando si riapriranno le porte di Asseminello. Due giorni di test e visite mediche, poi via agli allenamenti. Il 21 l'amichevole al Nespoli con l'Olbia chiuderà la prima fase del precampionato, che riprenderà il 24 in Val d'Aosta. Il Cagliari avrà il suo quartier generale all'Hotel Miramonti di Saint Vincent e si allenerà al “Brunod” di Chatillon, dove sono in programma tre amichevoli ancora da definire. Probabile poi un test all'estero, magari col Fenerbahce nell'ambito della cessione di Joao Pedro, prima di iniziare col calcio ufficiale, l'esordio in Coppa Italia (tra l'11 e il 14 agosto). Tabellone ancora da ufficializzare, il Cagliari dovrebbe incontrare il Palermo e si cerca di sistemare in tempo il terreno di gioco per poter così giocare alla Domus.

