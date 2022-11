Una doppia seduta d'allenamento con buone notizie.

Perché ad Asseminello oggi il Cagliari ha ritrovato Pavoletti. Il centravanti livornese, fuori nelle ultime settimane per un fastidio al flessore, si è allenato parzialmente in gruppo, saltando solo la partitella finale a scopo precauzionale.

Per lo stesso motivo, domani Liverani lo terrà fuori nel test in famiglia con la Primavera, ma conta di rigettarlo definitivamente in gruppo martedì, alla ripresa degli allenamenti nella settimana che porta alla trasferta di domenica prossima sul campo della capolista Frosinone.

Giornata piena quella odierna. Sempre in personalizzato Goldaniga e Falco (improbabile il loro rientro in Ciociaria), assenti i nazionali Obert, Kourfalidis e Griger, attesi alla ripresa della prossima settimana.

Oggi Liverani dovrebbe far ruotare tutti i rossoblù disponibili, al netto di qualche acciacco, eredità di una settimana con due doppie sedute. L'appuntamento per il test con i giovani di Filippi è fissato intorno alle 15, al campo 1. I cancelli di Asseminello per i tifosi (esauriti i tagliandi messi a disposizione per gli abbonati) verranno aperti in via Sa Ruina alle 14.

